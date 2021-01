Usa: manifestanti di Antifa saccheggiano sede Partito democratico a Portland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestanti anarchici e di Antifa hanno saccheggiato un ufficio del Partito democratico Usa a Portland, nell'Oregon, e hanno ingaggiato scontri con la Polizia ieri, 20 gennaio, manifestando contro "la violenza della polizia e l'imperialismo" in contemporanea con l'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden. La Polizia ha arrestato otto persone, accusate di crimini violenti, possesso di oggetti pericolosi e sommossa. Video pubblicati sui social media mostrano gruppi di manifestanti vestiti di nero e a volto coperto, impegnati a infrangere le finestre e vandalizzare un ufficio del Partito democratico a Portland. Le scene sono simili a quelle che da quasi un anno di ripetono in diverse grandi città statunitensi. "Non vogliamo Biden. Vogliamo vendetta per gli omicidi di polizia, le guerre imperialiste e i massacri fascisti", recita uno striscione esibito durante la protesta. Prima di saccheggiare la sede del Partito democratico, circa 150 militanti di estrema sinistra si sono scontrati con agenti di polizia, che hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni. Portland è teatro di proteste e manifestazioni violente da mesi. La scorsa estate attivisti del movimento Black Lives Matter e di Antifa hanno cinto d'assedio per mesi la sede di una corte federale nella città, spingendo l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump a inviare centinaia di agenti federali nella città per arginare le violenze. (Nys)