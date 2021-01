Germania-Usa: ministra Difesa tedesca promette a Biden più coinvolgimento nella sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha “promesso” al presidente degli Stati Uniti, un “maggiore coinvolgimento” della Germania nella politica di sicurezza. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Con Biden alla Casa Bianca, ha evidenziato Kramp-Karrenbauer, gli Usa chiederanno “anche a noi tedeschi di assumerci le nostre responsabilità”. La ministra della Difesa tedesca ha aggiunto: “Noi e i nostri partner europei, alleati degli Stati Uniti, dobbiamo prendere misure consapevoli per rafforzare la sicurezza transatlantica”. Sebbene la pandemia di coronavirus restringa i margini di manovra, “dobbiamo investire di più, non di meno, nella nostra sicurezza”, ha sottolineato Kramp-Karrenbauer. Sono, quindi, necessari “contributi concreti” affinché l'Europa possa “proteggersi meglio e diventare un più forte alleato” degli Usa. Per la ministra della Difesa tedesca, “il futuro della nostra politica di sicurezza inizia adesso. Cogliamo l'occasione”. (Geb)