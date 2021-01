Corea del Sud-Usa: presidente Moon invia messaggio di congratulazioni a Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha rivolto le proprie congratulazioni al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo la cerimonia di insediamento di quest'ultimo alla Casa Bianca. "Congratulazioni per la tua amministrazione. L'America è tornata. Il nuovo inizio dell'America renderà la democrazia ancora più grande. Sono al tuo fianco assieme al popolo coreano nel tuo viaggio verso una "America Unita", recita un messaggio in lingua inglese pubblicato da Moon sul suo profilo Twitter. In una nota inviata direttamente a Washington, il presidente sudcoreano esprime l'auspicio di poter incontrare Biden personalmente nel prossimo futuro, per rafforzare "la fiducia e l'amicizia" tra i rispettivi Paesi e condurre un "dialogo sincero" in merito a questioni di comune interesse. (Git)