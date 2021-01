Usa: immigrazione, Biden annuncia moratoria di 100 giorni delle espulsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato una moratoria delle espulsioni degli immigrati irregolari della durata di 100 giorni. Lo riferisce la stampa Usa, che riporta il provvedimento del direttore facente funzioni del dipartimento della Sicurezza interna, David Pekoske. La moratoria sarà effettiva a partire da domani, 22 gennaio, e sarà valida per "certe categorie di non cittadini di cui è stata ordinata l'espulsione". Il dipartimento di Sicurezza interna (Dhs) ha annunciato inoltre che sospenderà l'applicazione dei controversi "Migrant Protection Protocols" ("Protocolli per la tutela dei migranti") varati dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, che obbliga i richiedenti asilo ad attenere l'esito delle loro pratiche in territorio messicano. Pekoske ha spiegato che la moratoria di 100 giorni servirà a "garantire un sistema di gestione dell'immigrazione equo ed efficace, basato sulla protezione della sicurezza nazionale, della sicurezza del confine, e della sicurezza pubblica". La moratoria costituisce una delle modifiche immediate decretate dal presidente Biden alle politiche del suo predecessore in materia d'immigrazione. Il nuovo inquilino della Casa Bianca ha anche interrotto con effetto immediato la costruzione del muro al confine con il Messico, ha revocato il divieto di ingresso da Paesi giudicati un rischio per la sicurezza nazionale (il cosiddetto "Muslim Ban", ed ha prorogato il Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), il provvedimento dell'era Obama che tutela dall'espulsione i migranti irregolari giunti negli Stati Uniti quando ancora minorenni. Secondo una stima fornita dalla stampa Usa, la moratoria delle espulsioni decretata dall'amministrazione Biden potrebbe interessare sino a 1,3 milioni di casi pendenti presso le corti per l'immigrazione statunitensi. (Nys)