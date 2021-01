Germania: Baerbock (Verdi) accusa Laschet (Cdu) di vicinanza alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale prospettiva, la copresidente dei Verdi ha invitato Laschet a ritirare il supporto per il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. “Questo gasdotto è un duro attacco anche agli interessi di sicurezza dei nostri vicini dell'Europa orientale", ha affermato Baerbock. Secondo la leader degli ecologisti, l'obiettivo del Nord Stream 2 è “tagliare fuori l'Ucraina dal transito del gas” dalla Russia in Europa. Un esito “davvero fatale” in termini di politica geopolitica e di sicurezza, ha avvertito Baerbock. La copresidente dei Verdi ha, infine, accusato il governo federale di mancare di responsabilità se pensa che il Nord Stream 2 sia un progetto puramente economico, privo di aspetti politici. “Non è affatto la verità”, ha dichiarato Baerbock. (Geb)