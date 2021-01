Ue: vicepresidente Dombrovskis, serve equilibrio tra investimenti e riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superata la prova per il governo, il lavoro sul piano italiano di rilancio 'continua', ma c'è ancora molto da fare, troppe poche riforme rispetto agli investimenti. Il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, responsabile per l'Euro e il Commercio, in una intervista ad "Avvenire" dà un chiaro segnale al governo. Dalle sue parole dei giorni scorsi emerge preoccupazione, soprattutto per il Piano di rilancio. "La Commissione evita di commentare la politica degli Stati membri. Ciò premesso, posso dire che il lavoro sul piano nazionale italiano per il Piano di rilancio ora prosegue. Sono in stretto contatto con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, con il quale ho discusso del nuovo contesto politico. E anche le squadre tecniche proseguono il lavoro con numerosi incontri". Il suo collega Paolo Gentiloni ha parlato della necessità di 'rafforzare' il piano. "La bozza che abbiamo visto finora è in generale in linea con i nostri obiettivi e con le nostre politiche. Anche se, indubbiamente, serve ulteriore lavoro". (segue) (Res)