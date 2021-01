Ue: vicepresidente Dombrovskis, serve equilibrio tra investimenti e riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In generale, e questo vale non solo per l'Italia, dobbiamo vedere un equilibrio tra investimenti e riforme. Diciamo che vediamo molto più accento sugli investimenti e meno sulle riforme. E vogliamo vedere una chiara aderenza alle raccomandazioni Ue. Serve inoltre ancora lavoro per precisare gli obiettivi e le 'pietre miliari' (le varie tappe dell'attuazione del piano). Perché sono quelli che consentiranno l'esborso delle varie rate di fondi del Piano di rilancio". Secondo il commissario è "meglio fare le cose bene subito che avere discussioni dopo. C'è ancora un po' di tempo e l'Italia punta a sottoporre il suo piano al più presto. Se non ci saranno ulteriori contrattempi, ci aspettiamo che il regolamento della Facility per il rilancio e la resilienza (Rrf, il cuore del Piano di rilancio) possa entrare in vigore entro fine febbraio. Questo ci dà ancora un mese", ha concluso Dombrovskis. (Res)