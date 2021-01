Economia: vicepresidente Dombrovskis, la ripresa prenderà piede nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La pandemia sta durando più del previsto e il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, responsabile per l'Euro e il Commercio, in una intervista ad "Avvenire" spiega che "le dimensioni e la durata dell'attuale recessione dipendono moltissimo da come si svilupperà la pandemia e quanto rapidamente potranno essere revocate le restrizioni. Rivedremo le previsioni economiche a metà febbraio". "E' chiaro - aggiunge - che l'attuale trimestre resterà difficile, ma sono ottimista che la ripresa prenderà piede durante il 2021. Le vaccinazioni sono iniziate, una volta che avranno preso piede nel grosso della popolazione abbiamo grandi speranze per una forte ripresa economica, il che ridurrà il rischio di un danno più permanente all'economia". La Commissione comunque ha messo in guardia sul fatto che proprio i Paesi con i maggiori squilibri macroeconomici, tra cui figura l'Italia soprattutto per l'alto debito, sono i più colpiti dall'impatto della pandemia. "Indubbiamente il debito è una questione che ci preoccupa molto. E assistiamo, a causa della pandemia in generale, a un sostanziale incremento dell'indebitamento pubblico e privato. Una questione che dovremo affrontare. Certo, non mi aspetto che tutto accada di colpo a fine pandemia, perché sappiamo bene che, quando disattiveremo la clausola di salvaguardia (che ha sospeso il Patto di stabilità per almeno tutto il 2021), partiremo da una situazione del tutto diversa, con deficit e debito elevati".