Economia: vicepresidente Dombrovskis, la ripresa prenderà piede nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E questo - continua il commissario - dovrà esser preso in considerazione quando dovremo tornare a indicare il percorso di bilancio verso la sostenibilità a medio termine. D'altro canto, la stessa clausola di salvaguardia, pur non indicando soglie precise per deficit e debito, prevede che gli Stati membri debbano continuare a tenere in conto la sostenibilità di bilancio a medio termine. Da qui non si scappa". Il commissario osserva tuttavia che "proprio la questione del debito è stata decisiva nel disegnare il Piano di rilancio Ue da 750 miliardi di euro. Sappiamo che i Paesi avranno bisogno di sostanziosi fondi per finanziare la ripresa dalla crisi. Ecco perché ci sono tante sovvenzioni, che consentono agli Stati di investire ingenti risorse senza aggravare le finanze pubbliche. Lo abbiamo fatto pensando anzitutto ai Paesi ad alto debito", ha concluso Dombrovskis. (Res)