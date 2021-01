Governo: Di Maio, grazie al Recovery la maggioranza si allargherà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia al Senato è passata di un soffio. "I numeri - spiega il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a "la Repubblica" - ci dicono che il governo ha la maggioranza assoluta alla Camera e quella relativa al Senato. Sono fiducioso, penso che nei prossimi giorni ci sarà un consolidamento della maggioranza proprio intorno al Recovery Plan". Poi lancia "un appello: il Recovery equivale al Plano Marshall del dopoguerra. Allora i padri costituenti si misero insieme non solo per ricostruire l'Italia grazie a quel progetto, ma per contribuire alla costruzione di un'Europa moderna. Dobbiamo sentire, seppur con modestia, quello spirito. Metterci insieme come forze e realtà europeiste per scrivere un Recovery Plan all'altezza della situazione". "Ci siamo rivolti - continua il ministro - ai parlamentari animati da uno spirito europeo che però, attenzione, prevede delle sfide. Dovremo lavorare per superare il patto di stabilità, prorogare ulteriormente il temporary frame, batterci perché la conferenza sul futuro superi la regola dell'unanimità su alcuni argomenti per evitare il veto dei piccoli Paesi. Tutto questo richiede una forza parlamentare maggiore e sono fiducioso che ci sia".(Res)