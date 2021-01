Usa: Di Maio, guardo a Biden con ottimismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalto di Capitol Hill da parte del sostenitori di Trump, la mancanza di un passaggio dl consegne con Joe Biden, rappresentano un finale inglorioso per l'amministrazione uscente. "Gli Stati Uniti - osserva il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a "la Repubblica" - sono il faro delle democrazie occidentali e quando si indeboliscono le loro istituzioni si indebolisce tutto l'Occidente. Credo che con Biden si aprano grandissime opportunità che si celebreranno gla coni suoi primi atti nel G20 italiano. L'adesione agli accordi di Parigi sul clima è un primo passo per noi fondamentale". "Ci auguriamo - continua il ministro - una maggiore presenza degli Usa nel Mediterraneo, penso alla Libia, che servirà a ridimensionare le ambizioni di altri soggetti. Guardo all'amministrazione Biden con estremo ottimismo, ma ricordo che con Trump non eravamo d'accordo sul clima e su molti altri temi, eppure abbiamo cooperato: sul caso Forti, per scongiurare i dazi e su tanti altri dossier", ha concluso Di Maio.(Res)