Governo: Renzi, Conte non faccia finta di niente

- Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una intervista ad "Avvenire" spiega che "noi vediamo ritardi nella scuola, un'Italia maglia nera nell'economia. E purtroppo devo verificare che siamo messi peggio di tutti gli altri quanto a rapporto tra popolazione e decessi Covid. Non è certo colpa di Conte se c'è il Covid. Ma tocca al governo fare un salto di qualità nella risposta". "Noi - aggiunge - chiediamo solo di fare meglio vaccinando gli insegnanti, spendendo i soldi del Mes, lavorando sull'occupazione giovanile e non sui sussidi". Conte qualche passo verso di lei l'ha fatto... Ha rivisto il Piano di rilancio, ha raddoppiato i fondi alla Sanità, ha annunciato di cedere la delega ai Servizi segreti... "Abbiamo dovuto lottare, battere i pugni sul tavolo, chiedere udienza, andare in tv. Alla fine abbiamo ottenuto qualcosa solo dopo le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto, tre persone che hanno dimostrato con i fatti che le idee vengono sempre prima delle poltrone. Per Conte è il contrario: prima viene il suo destino personale, poi il bene comune. Ma se non ha i numeri, tiene in ostaggio il Senato". (segue) (Res)