Governo: Renzi, Conte non faccia finta di niente (2)

- Ora il premier potrebbe sferrare l'attacco finale contro Italia Viva e moltiplicare le pressioni sui suoi parlamentari. "Se deve farlo, almeno faccia presto. Lo spettacolo del mercato allestito a Palazzo Madama è indecoroso. Uno show triste che l'Italia non merita. I 5 stelle sono passati dall''uno vale uno' all"'uno vale l'altro'. Il Pd, oramai immobile, rinuncia a ogni connotazione riformista. Chiedo a Conte: non telefonare ai senatori, telefona alla Pfizer per sapere perché hanno ridotto i vaccini". "Gli italiani - continua - vogliono capire che cosa succede e perché la crisi adesso. Adesso si decide il destino dei fondi europei. Adesso si decide il rientro a scuola. Adesso possiamo salvare decine di migliaia di posti di lavoro. Adesso si fa il piano di vaccinazione. Di queste cose la politica deve occuparsi e se non lo fa è colpevole. Dire che c'è la pandemia e dunque va sospesa anche la democrazia significa snaturare la nostra Costituzione". "Mi hanno attaccato perché abbiamo posto questi temi adesso, - conclude Renzi - ma sono un parlamentare e mi pagano per questo. Non mi fermo. Non rinuncio alle mie idee e ai miei principi". (Res)