Usa: premier britannico Johnson, insediamento Biden "passo avanti" per gli Stati Uniti

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha definito nella serata di ieri l'insediamento di Joe Biden come un "passo avanti" per gli Stati Uniti, i quali nelle parole del primo ministro hanno avuto "un periodo complicato" negli ultimi anni. Nel congratularsi con il neo presidente Biden e la sua vice, Kamala Harris, Johnson ha ribadito come fosse un "grande momento" per il Regno Unito e gli Stati Uniti, oltre ad essere un'occasione per portare avanti la loro "agenda comune", affrontando temi come il cambiamento climatico e la pandemia.(Rel)