Usa: nuovo leader maggioranza Schumer in Senato, “abbiamo voltato pagina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chuck Schumer, leader della maggioranza democratica del nuovo Senato degli Stati Uniti, ha commentato positivamente la nuova composizione della Camera alta del Congresso e l’insediamento ufficiale di Joe Biden alla Casa Bianca. "Abbiamo voltato pagina, si è aperto un nuovo capitolo di storia della nostra democrazia e sono pieno di speranza”, ha detto Schumer in Aula. Il Partito democratico controlla ora la Casa Bianca, la Camera dei rappresentanti e anche il Senato, dopo che i legislatori dem Jon Ossoff e Raphael Warnock hanno giurato oggi nelle mani della vicepresidente Kamala Harris, che ha lasciato la Casa Bianca proprio per essere presente in Campidoglio alla cerimonia. Insieme ai due senatori, usciti vincitori dai ballottaggi in Georgia del 5 gennaio scorso, ha giurato anche il sostituto di Harris in California, Alex Padilla. Warnock e Ossoff sono rispettivamente il primo senatore afroamericano e il primo ebreo a rappresentare la Georgia, mentre Padilla è il primo senatore latino per la California.(Nys)