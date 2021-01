Usa-Canada: Casa Bianca annuncia primo colloquio telefonico Biden-Trudeau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, sarà il primo leader ad intrattenere un colloquio telefonico con il presidente Usa Joe Biden, insediatosi alla Casa Bianca ieri, 20 gennaio. Lo ha annunciato nella serata di ieri la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aggiungendo che il colloquio si terrà domani, 22 gennaio, e riguarderà anche il futuro dell'oleodotto Keystone XL tra Canada e Stati Uniti. Tra i primi provvedimenti firmati da Biden dopo il suo ingresso alla Casa Bianca, c'è anche un decreto che blocca i lavori di realizzazione dell'oleodotto. La compagnia TC Energy, costruttrice dell'oleodotto, ha sospeso i lavori già ieri, avvertendo che la decisione di Biden si tradurrà nella perdita di migliaia di posti di lavoro. Trudeau si è detto "deluso" dalla decisione della nuova amministrazione: "Anche se accogliamo favorevolmente l'impegno del presidente a combattere il mutamento climatico, prendiamo atto con delusione della decisione del presidente di tener fede alla sua promessa elettorale in merito a Keystone XL", recita una nota ufficiale del primo ministro canadese. "Non vedo l'ora di lavorare con il presidente Biden per ridurre l'inquinamento, combattere il mutamento climatico e la Covid-19, creare posti di lavoro per la classe media, e ricostruire meglio tramite una ripresa economica sostenibile per tutti", prosegue la nota, che cita lo slogan elettorale della campagna elettorale di Biden. Secondo Psaki, durante il colloquio telefonico Biden e Trudeau faranno il punto della "importante relazione" tra i rispettivi Paesi. (Nys)