Usa: il Vaticano blocca un appello dei vescovi a Biden contro l'aborto (2)

- Nella lettera, il presidente della Conferenza episcopale Usa, arcivescovo José Gomez, scriveva di Biden che "la sua pietà e storia personale, la sua toccante testimonianza di come la sua fede gli sia stata di conforto in tempi di oscurità e tragedia, e il suo impegno di lungo corso alla priorità del Vangelo per i poveri, sono a mio modo di vedere fonte di speranza e ispirazione. Al contempo, nella loro veste di pastori, i vescovi hanno il dovere di proclamare il Vangelo in tutta la sua verità e potenza, (...) anche quando i suoi insegnamenti suonano inconvenienti, e le sue verità contrarie alla direzione della società e della cultura nel suo complesso. Devo dunque evidenziare - ha affermato Gomez - che il nuovo presidente si è impegnato a perseguire alcune politiche che avanzerebbero mali morali, e minaccerebbero la vita e la dignità umana, specie per quanto riguarda l'aborto, la contraccezione, il matrimonio e le teorie di genere". La missiva affermava che far fronte alla "ingiustizia continua dell'aborto" dovrebbe essere una "priorità preminente" di ogni fedele cattolico. (Nys)