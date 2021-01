Usa: portavoce Casa Bianca Psaki promette trasparenza durante la prima conferenza stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jen Psaki ha promesso di riportare la trasparenza e la verità nel governo americano", durante la sua prima conferenza stampa nella veste di portavoce dell'amministrazione presidenziale di Joe Biden. Psaki, che aveva già servito come portavoce della Casa Bianca durante l'amministrazione del presidente Barack Obama, ha incontrato i giornalisti nella serata di ieri, 20 gennaio, poche ore dopo l'insediamento del presidente Biden. "Ho profondo rispetto per la libertà e l'indipendenza della stampa nella nostra democrazia, e per il ruolo giocato da tutti voi", ha dichiarato Psaki rivolgendosi ai giornalisti, rivolgendo una critica indiretta all'ex presidente Trump, i cui quattro anni alla Casa Bianca sono stati segnati da una relazione fortemente conflittuale con i media e l'informazione statunitensi. "Come ho già avuto modo di anticipare, ci saranno momenti nei quali saremo in disaccordo, e altri nei quali non concorderemo forse in merito ad ampie porzioni dei miei briefing. Siamo però accomunati dallo stesso obiettivo, che è quello di condividere informazioni accurate con il popolo americano", ha dichiarato Psaki. La portavoce ha annunciato che la nuova amministrazione presidenziale intende garantire la regolarità delle conferenze stampa settimanali della Casa Bianca, che durante la precedente amministrazione presidenziale erano state spesso rinviate o cancellate con scarso preavviso. La stampa Usa ricorda come il rapporto tra l'amministrazione Trump e i media si fosse incrinato già durante la campagna elettorale del 2016, e subito dopo l'insediamento dell'ex presidente alla Casa Bianca: il primo portavoce dell'amministrazione Trump, Sean Spicer, inaugurò il proprio incarico bisticciando coi corrispondenti della Casa Bianca in merito all'entità della folla che aveva assistito alla cerimonia di insediamento dell'ormai ex presidente. (Nys)