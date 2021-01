© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'Aula della Camera con 280 sì, 118 no e due astenuti al decreto Natale, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19. Il testo passa ora all'esame del Senato. (Rin)