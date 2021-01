Infrastrutture: arrivato alla Camera schema decreto con lista commissari per opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato alla Camera per il parere delle commissioni competenti il nuovo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri con la lista delle opere infrastrutturali italiane da commissariare e i nomi dei relativi commissari. In totale, vengono individuate oltre 50 opere, di cui quindici relative a infrastrutture stradali, sedici a infrastrutture ferroviarie, una relativa al trasporto rapido di massa, dodici a infrastrutture idriche, tre a infrastrutture portuali e dodici a infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza. Il provvedimento include l’elenco dei commissari da nominare.(Rin)