Infrastrutture: in elenco opere da commissariare linea Av/Ac Palermo-Catania-Messina

- La linea Av/Ac Palermo-Catania-Messina. È una delle opere contenute nel nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, inviato alla Camera per il parere delle commissioni competenti, con la lista delle opere infrastrutturali italiane da commissariare e i nomi dei relativi commissari. L’opera consiste nella realizzazione dell’Avr per collegare le tre aree metropolitane siciliane, migliorando l’accessibilità dei principali centri del versante ionico e delle province di Enna e Caltanissetta. Il commissario indicato nella bozza è Filippo Palazzo, dirigente Rfi in quiescenza.(Rin)