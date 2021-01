Trasporti: bozza recovery plan, in totale circa 1,9 miliardi per ferrovia Roma-Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferrovia Roma-Pescara, con due fasi di intervento, è tra le opere previste nella bozza del recovery plan. Per l'infrastruttura ferroviaria il governo italiano chiederà un totale di circa 1,9 miliardi, suddivisi in due importi, uno da 602 milioni di euro, l'altro da 1,3 miliardi. Obiettivo è realizzare il nuovo itinerario nella stazione di Pescara che contempla il raddoppio dei tratti: Pescara Porta Nuova – San Giovanni Teatino, San Giovanni Teatino – Chieti; Chieti – Interporto d’Abruzzo; Prg e Acc di Chieti. Poco più di 1,3 miliardi verranno chiesti a valere sul recovery fund per il potenziamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara così come definito, attraverso il progetto di pre-fattibilità, in un gruppo di lavoro congiunto Mit, Regione Abruzzo, Regione Lazio, Rfi. (Rer)