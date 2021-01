Conti pubblici: Crippa (M5s), con scostamento bilancio sì a 32 miliardi di euro per altri ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, sottolinea: "Con il voto positivo della Camera sullo scostamento di bilancio immettiamo nel sistema altra liquidità per 32 miliardi di euro, che saranno utilizzati per erogare altri ristori". Il parlamentare aggiunge in una nota: "E' un segnale importante per il Paese ed è la conferma che lavoriamo per continuare a sostenere le imprese italiane, le categorie in difficoltà e le famiglie colpite dalla crisi legata al coronavirus. E' importante, inoltre, sottolineare che, su questa votazione, c'è stata un'ampia maggioranza. Negli ultimi mesi abbiamo messo a disposizione degli italiani aiuti per circa 150 miliardi di euro, ma non ci fermiamo qui. La gestione e pianificazione del Recovery fund - conclude l'esponente del M5s - è un altro fondamentale tassello per il rilancio del sistema Paese". (Com)