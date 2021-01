Germania: ministro Esteri Mass, pronti a collaborare più e meglio con Usa sulla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è “pronta a collaborare più e meglio” con gli Stati Uniti sulla Cina. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in occasione dell'insediamento alla Casa Bianca del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. In particolare, Maas ha dichiarato che, “certo, anche il nuovo presidente degli Usa considererà la Cina la maggiore sfida di politica estera e di sicurezza”. Il ministro degli Esteri tedesco ha, quindi, sottolineato come in merito vi siano “punti in cui dovremo collaborare più e meglio in futuro. Siamo pronti” (Geb)