Usa: presidente Biden proclama "Giorno dell'unità nazionale"

- Joe Biden, in uno dei suoi primi atti alla Casa Bianca da presidente degli Stati Uniti, ha proclamato la giornata di oggi come "Giorno dell'unità nazionale". "Oggi celebriamo il trionfo della democrazia in un'elezione che ha visto mai così tanti americani votare nella storia della nostra nazione e in cui la volontà del popolo è stata ascoltata", ha detto l'inquilino della Casa Bianca nella proclamazione, riprendendo parte dei concetti espressi durante il discorso di insediamento. (Nys)