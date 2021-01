Usa: Biden presiede giuramento incaricati Casa Bianca, "ora siamo una squadra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presieduto in forma virtuale la cerimonia di giuramento degli incaricati della Casa Bianca. Lo riferisce la "Cnn", precisando che si tratta di uno dei primi atti ufficiali dopo che Biden e la sua vice, Kamala Harris, si sono insediati ufficialmente come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. "Ora siamo una squadra", ha detto Biden agli incaricati. "Abbiamo un obbligo, ma abbiamo anche un grande privilegio. Pochissime volte un individuo è nelle condizioni di fare qualcosa che può avere un impatto fondamentalmente positivo sulla vita di altre persone". Il presidente Usa ha poi aggiunto: "Le persone non lavorano per noi, noi lavoriamo per loro. Io lavoro per la gente, che paga il mio stipendio, paga il vostro stipendio. Hanno riposto la loro fiducia in voi ed io ripongo la mia fiducia in voi. E così abbiamo un obbligo verso di loro". (Nys)