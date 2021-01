Infrastrutture: bozza recovery plan, nel Lazio fondi per Cisterna-Valmontone e Salaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella bozza del recovery plan del governo si prevede per il Lazio la realizzazione di altre due infrastrutture stradali fondamentali, oltre al completamento della Orte-Civitavecchia. Il documento chiede a valere sul recovery fund 665,6 milioni di euro per l'asse Cisterna-Valmontone e relative opere connesse. Il collegamento raggiunge l'Autostrada Roma-Latina in corrispondenza dello svincolo di Campoverde e l'autostrada A1 Milano-Napoli in corrispondenza di Labico. Più di un miliardo è chiesto invece per il piano di potenziamento e riqualificazione, suddiviso in due fasi, della strada statale Salaria. Gli interventi abbracceranno sia il Lazio che le Marche: nel Lazio gli interventi riguardano i tratti del Gra - Passo Corese, Passo Corese - Rieti, Rieti - Confine Regionale e l'intervento relativo alla smart road Salaria. Nelle Marche gli interventi riguardano i tratti: Confine Regionale-Acquasanta Terme, Acquasanta Terme - Ascoli Piceno (Rer)