Usa: per Hillary Clinton Biden è “l’uomo giusto al momento giusto”

- Hillary Clinton, ex segretario di Stato Usa e candidata democratica alla presidenza nel 2016, ha sottolineato che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è “l’uomo giusto al momento giusto”. Lo riferiscono i media statunitensi. "Penso che il momento e l'uomo siano fatti l'uno per l'altro", ha detto Clinton, commentando la cerimonia di inaugurazione tenutasi oggi a Washington Dc. L’ex first lady ha detto di essere “sollevata e grata” di aver potuto partecipare all'inaugurazione di Biden e della vicepresidente Kamala Harris. "Sono stata sollevata e grata al pensiero che siamo stati in grado di celebrare il trasferimento del potere in modo pacifico ", ha spiegato Clinton in riferimento alle tensioni dopo i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Usa, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale. Clinton si è inoltre detta “entusiasta” dell’insediamento di Harris alla vicepresidenza. “Sono felice perché è una mia amica e sono convinta che sarà una partner eccezionale per Biden. Non potremmo chiedere di meglio ", ha concluso l’ex segretario di Stato.(Nys)