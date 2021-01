Roma: bozza recovery plan, 12,2 milioni per 5 immobili, 8 milioni per Polo cibernetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione e ristrutturazione di cinque immobili, tra cui quattro commissariati di Roma, è prevista nella bozza del recovery plan del governo. Ammonta a 12,2 milioni la somma richiesta per gli interventi che dovranno riguardare i commissariati: San Basilio, per la ricollocazione del commissariato Appio-San Giovanni; San Lorenzo; Casilino Nuovo; Prati. A questi nello stesso importo si aggiunge la ristrutturazione dell'immobile comunale di Genzano. Otto milioni di euro sono stati richiesti, invece, per la realizzazione del Polo Cibernetico nell'immobile da riqualificare e adattare Tommaso Campanella di Roma. (Rer)