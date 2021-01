Infrastrutture: bozza recovery plan, su Roma previste opere per circa 8 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella bozza di recovery plan del governo per Roma ci sono il completamento della linea C della metropolitana fino a Clodio/Mazzini, la chiusura dell'anello ferroviario, il potenziamento dell'acquedotto del Peschiera, la rigenerazione di sei immobili, tra cui quello che ospiterà il Polo cibernetico di Roma. In totale circa 8 miliardi, poco meno di un terzo dei 25 miliardi chiesti dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Per la Metro C è richiesta una somma di poco più di 5,8 miliardi di euro. È di 547 milioni di euro la cifra prevista, invece, per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma. Il progetto è quello di raddoppiare la tratta Valle Aurelia – Vigna Clara e realizzare un nuovo tracciato tra la fermata Vigna Clara e la stazione Val d’Ala comprensiva della nuova stazione Tor di Quinto (dove sarà possibile effettuare l’interscambio con la linea Roma – Viterbo gestita da Atac) e della diramazione per Roma Smistamento (bivio Tor di Quinto). La somma contempla anche i costi di modifica al Prg di Roma Tiburtina e l'interconnessione con la linea Roma – Grosseto al bivio Pineto. (segue) (Rer)