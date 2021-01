Usa: vicepresidente Harris in Campidoglio per giuramento tre senatori Dem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha lasciato Casa Bianca alla volta del Campidoglio, dove hanno giurato tre nuovi senatori democratici. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, ricordando che si tratta di Jon Ossoff e Raphael Warnock – vincitori dei ballottaggi in Georgia per i due seggi al Senato – e del sostituto di Harris in California, Alex Padilla. Menzionando quest’ultimo durante la seduta per il giuramento, Harris è esplosa in una sincera risata, dal momento che Padilla prenderà il posto lasciato vacante proprio da lei. La vittoria dei due dem in Georgia rappresenta un passaggio decisivo perché il controllo del Senato passi nelle mani del Partito democratico, come già accaduto per la Camera dei rappresentanti e per la stessa Casa Bianca. Warnock e Ossoff sono rispettivamente il primo senatore nero e il primo ebreo a rappresentare la Georgia, mentre Padilla è il primo senatore latino per la California.(Nys)