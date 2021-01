Brasile-Usa: Bolsonaro si congratula con Biden dopo l’insediamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel campo della scienza e della tecnologia, il potenziale di cooperazione è enorme, come illustrato dall'ambizioso piano di lavoro sviluppato dalla nostra Commissione mista e dalla conclusione dell'Accordo di salvaguardia tecnologica, che consentirà lanci spaziali dalla base di Alcantara, in Brasile. Lo stesso vale per l'area della difesa, con la conclusione del nostro accordo di ricerca, sviluppo, test e valutazione. Nelle organizzazioni economiche internazionali, il Brasile è pronto a continuare a cooperare con gli Stati Uniti per riformare la governance internazionale. Ciò vale, ad esempio, per l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), dove vogliamo sbloccare i negoziati ed evitare distorsioni delle economie che non seguono le regole del mercato", afferma Bolsonaro, sottolineando che "all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), con il sostegno degli USA, il Brasile spera di poter dare un contributo più efficace e aumentare la rappresentanza dell'organizzazione. Il nostro processo di adesione avrà anche un impatto fondamentale sulle riforme economiche e sociali in corso nel nostro paese", afferma. (Brb)