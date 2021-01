Usa: indici di borsa segnano rialzo record nel giorno dell’insediamento di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali indici azionari della borsa di Wall Street hanno registrato un considerevole rialzo nel giorno in cui Joe Biden ha giurato come 46mo presidente degli Stati Uniti d’America. Lo riferisce il “Wall Street Journal”. L'indice S&P 500 ha chiuso in rialzo di 52,94 punti, pari all'1,4 per cento. Il Nasdaq Composite è salito di 260,07 punti, pari al 2 per cento, segnando anche un record di chiusura. Anche il Dow Jones Industrial Average ha chiuso con un nuovo massimo storico, guadagnando 257,86 punti, pari allo 0,8 per cento. L'aumento registrato dalle azioni di Netflix e da altri colossi della tecnologia ha spinto in alto i principali indici azionari. I titoli di Netflix hanno registrato un aumento del 17 per cento, il più elevato in un solo giorno per la piattaforma video.(Nys)