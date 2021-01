Conti pubblici: M5s, con scostamento bilancio 32 miliardi per ristorare imprese e partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio a Montecitorio affermano: "Abbiamo approvato alla Camera un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi per sostenere partite Iva, imprenditori, commercianti che finora sono stati parzialmente coperti dai ristori e per aiutare quelle filiere, caratterizzate da stagionalità, che hanno subito forti restrizioni. Finalmente - continuano i parlamentari del M5s in una nota - torniamo a lavorare sulle cose che interessano agli italiani in questo momento durissimo di pandemia. Auspichiamo un forte senso di responsabilità da parte della politica per continuare a fare ciò che serve al Paese e rilanciarlo in questa fase delicata attraverso i nuovi ristori, il piano di vaccinazione ed il Recovery plan italiano. Il Movimento cinque stelle - conclude la nota - va avanti con determinazione". (Com)