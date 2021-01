Imprese: Tim, Cda accoglie con favore sviluppi registrati su progetto efficienza energetica per reti fissa e mobile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il perimetro del progetto, come detto, è rappresentato dall'intero territorio nazionale e il conseguente efficientamento energetico complessivo si quantificherà puntualmente attraverso un notevole risparmio di tonnellate equivalenti di petrolio espresso in termini di "Certificati bianchi". Il progetto presentato da Tim, come indicato dal GSE a fine dicembre 2020, è tra i più grandi realizzati in Italia. Tim - segnala ancora la nota - sta inoltre valutando l'acquisto di energia da fonti rinnovabili con contratti di medio-lungo termine, confermando sia il forte impegno della società sui target di sostenibilità sia la volontà di contribuire al raggiungimento dei target nazionali di sviluppo delle rinnovabili previsti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), al 2030. Il gruppo, primario consumatore di energia a livello nazionale, si conferma proattivo ed innovativo protagonista della transizione energetica in atto verso l'efficienza e la sostenibilità. (Com)