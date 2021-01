© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 600 milioni la somma, a valere sui fondi del recovery, prevista nella bozza del piano del governo per la messa in sicurezza dell'acquedotto del Peschiera, a servizio del territorio dell'Ato 2 Lazio centrale e che rappresenta da solo circa l'80 per cento del fabbisogno idrico degli oltre 3 milioni di abitanti di Roma. (Rer)