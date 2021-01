Infrastrutture: bozza recovery plan, su Roma previste opere per circa 8 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la messa in sicurezza dell'acquedotto del Peschiera, a servizio del territorio dell'Ato 2 Lazio centrale e che rappresenta da solo circa l'80 per cento del fabbisogno idrico degli oltre 3 milioni di abitanti di Roma, vengono chiesti 600 milioni di euro. Infine ammonta a 12,2 milioni la somma prevista, a valere sul recovery fund, per gli interventi che dovranno riguardare i commissariati: San Basilio, per la ricollocazione del commissariato Appio-San Giovanni; San Lorenzo; Casilino Nuovo; Prati. A questi nello stesso importo si aggiunge la ristrutturazione dell'immobile comunale di Genzano, unica opera prevista nell'area metropolitana. Otto milioni di euro sono stati richiesti, infine, per la realizzazione del Polo Cibernetico nell'immobile da riqualificare e adattare Tommaso Campanella di Roma. (Rer)