Trasporti: assessore Roma, grazie a governo per Metro C in recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ai Trasporti di Roma Capitale ringrazia "il governo, che ha dato seguito alla richiesta" avanzata dalla giunta Raggi "di un commissario per la Metro C" e ha inserito "l’opera nello schema di decreto presentato oggi alla Camera". In un post su Facebook Calabrese spiega: "Ora ci aspettiamo un parere veloce dal parlamento. Con il commissario potremo accelerare moltissimo nell’approvazione dei progetti e nell’esecuzione dell’opera, rimettendo ordine a un impianto amministrativo oramai impossibile da sostenere. Obiettivo - conclude - è portare avanti l’infrastruttura con velocità ed efficacia. Roma Capitale è pronta". (Rer)