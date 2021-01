Brasile-Usa: Bolsonaro si congratula con Biden dopo l’insediamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris, insediatisi come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Il capo dello Stato ha inviato una lunga lettera al neo presidente in cui afferma che il Brasile e gli Stati Uniti sono "le due più grandi democrazie del mondo occidentale" e che i due popoli sono "uniti da stretti legami di fratellanza e da un fermo apprezzamento delle libertà fondamentali, dello stato di diritto e della ricerca della prosperità attraverso la libertà". "Personalmente sono da molto tempo anche un grande ammiratore degli Stati Uniti e, da quando sono entrato in carica, ho iniziato a correggere gli errori dei precedenti governi brasiliani, che hanno allontanato il Brasile dagli Usa, contrariamente al sentimento della nostra popolazione e ai nostri interessi comuni", scrive Bolsonaro. (segue) (Brb)