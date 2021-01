© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, evidenzia che "l'ampia convergenza di maggioranza e opposizione sullo scostamento di bilancio è un importante gesto di coesione e responsabilità. Un segnale concreto di attenzione - continua la terza carica dello Stato in una nota - a tutte quelle persone maggiormente colpite dalla crisi, per cui vengono liberate risorse per 32 miliardi di euro". (Com)