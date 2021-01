© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha lasciato il cimitero di Arlington dopo la cerimonia di deposizione di una corona di fiori alla tomba del milite ignoto, cui hanno preso anche gli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton e le ex first lady Michelle Obama, Laura Bush e Hillary Clinton. Biden è ora diretto verso la Casa Bianca. (Nys)