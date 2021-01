Imprese: Tim, Cda accoglie con favore sviluppi registrati su progetto efficienza energetica per reti fissa e mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione odierna il Consiglio di amministrazione ha inoltre accolto con favore gli sviluppi registrati da Tim nell'ambito del progetto di efficienza energetica su scala nazionale per le reti fissa e mobile nel rispetto degli obiettivi ESG prefissati dal gruppo. In particolare, è stato espresso apprezzamento per la recente ammissione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tra i destinatari dei "Certificati bianchi" per un valore al momento stimato nel range di 0,25 - 0,4 miliardi di euro per i prossimi cinque anni. E' quanto si legge in una nota di Tim. Lo sviluppo delle reti secondo le architetture implementate porterà al raggiungimento di un considerevole risparmio energetico a beneficio del Paese e degli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica, oltre ad un importante avanzamento tecnologico infrastrutturale per l'azienda e per il settore delle telecomunicazioni in generale, fondamentale per lo sviluppo di tutti i comparti produttivi e dei servizi sull'intero territorio italiano. I progetti presentati da Tim - continua la nota - quantificano il risparmio energetico addizionale che si consegue attraverso la realizzazione di investimenti per l'evoluzione tecnologica delle reti e per il miglioramento dell'efficienza energetica. La quantificazione dei benefici viene rilevata grazie ad una misurazione puntuale effettuata sulla base del confronto tra la configurazione antecedente agli interventi e quella successiva. (segue) (Com)