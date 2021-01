Usa: Biden firma i primi 17 ordini esecutivi da presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato i primi 17 ordini esecutivi dopo aver giurato come capo dello Stato. L’inquilino della Casa Bianca, seduto nello Studio Ovale, ha definito "audaci" le prime misure da lui sottoscritte, tra le quali il rientro degli Usa nell’accordo di Parigi sul clima e l’obbligo di indossare mascherine anti-Covid in uffici governativi e zone sotto il controllo federale. "Non c'è un momento come oggi per iniziare", ha detto Biden ai giornalisti. Nel testo c’è anche la revoca del permesso per l’ampliamento dell’oleodotto Keystone XL, che corre dal Canada fino allo Stato del Texas, la fine del divieto di viaggio verso gli Usa da alcuni Paesi a maggioranza islamica (il cosiddetto “Muslim Ban”) e la revoca della dichiarazione d’emergenza con cui l’ex presidente, Donald Trump, aveva disposto l’utilizzo di risorse federali per la costruzione del muro di separazione con il Messico. Biden ha confermato che il suo predecessore, Donald Trump, ha lasciato per lui una "lettera molto generosa" prima di lasciare l'ufficio. Parlando da dietro il Resolute Desk, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha precisato di non aver intenzione di rivelarne il contenuto per rispetto dell'ex presidente. “Essendo privata, non ne rivelerò il contenuto prima di parlarne con lui” ha detto Biden in riferimento a Trump. (Nys)