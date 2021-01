Brasile-Usa: Bolsonaro si congratula con Biden dopo l’insediamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ispirati da questi valori condivisi e sotto il segno della fiducia, i nostri Paesi hanno costruito un partenariato ampio e profondo. In campo economico, il Brasile, come pure gli imprenditori dei nostri due paesi, è interessato a un accordo globale di libero scambio, che generi più posti di lavoro e investimenti e accresca la competitività globale delle nostre aziende. Stiamo già sfruttando i recenti protocolli di facilitazione degli scambi, le buone pratiche normative e la lotta alla corruzione, che sicuramente contribuiranno alla ripresa delle nostre economie nel contesto post-pandemico. A questi accordi si aggiunge un recente Memorandum tra il Ministero dell'Economia brasiliano e Eximbank, per stimolare il finanziamento di progetti, e il nostro Accordo di cooperazione per il finanziamento di progetti infrastrutturali", continua Bolsonaro nella missiva. (segue) (Brb)