Kosovo: Haradinaj (Aak), Ue potrebbe spingerci a referendum per unione con Albania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se tra quattro o cinque anni il Kosovo non sarà pronto a entrare nella Nato e se non ci sarà la liberalizzazione dei visti da parte dell'Ue, saremo costretti ad accettare ciò che hanno cercato di dirci più volte, e cioè che il Kosovo è debole, fragile, non può avere un esercito, un'indipendenza energetica, legge sulle miniere di Trepca", ha detto. "Non accetteremo di rimanere in un conflitto congelato né accetteremo la divisione, ma andremo a un referendum per l'unificazione nazionale con l'Albania", ha continuato Haradinaj. (segue) (Alt)