Balcani: Haradinaj (Aak), Serbia può evitare unione tra Albania e Kosovo riconoscendo Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente serbo Aleksandar Vucic vuole evitare un referendum sull'unione tra Kosovo e Albania nel 2025 c'è un modo molto semplice: Belgrado deve riconoscere l'indipendenza di Pristina. Lo ha dichiarato il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), il candidato alla presidenza kosovara Ramush Haradinaj, rispondendo alle frasi pronunciate oggi da Vucic per commentare l'annuncio sull'unione tra Kosovo e Albania fatto dall'ex premier kosovaro nella serata di ieri. "Fino a quando sembro pericoloso per Aleksandar Vucic e per la Serbia significa che sono sulla strada giusta", ha commentato Haradinaj su Facebook. Secondo Vucic, le dichiarazioni su una possibile unificazione del Kosovo con l'Albania sono "una minaccia non solo per la Serbia, ma per la regione, l'Europa e il mondo intero". "Non bisogna però rendere la minaccia con un'altra minaccia. Voi fate quello che volete, e noi daremo una risposta positiva e adeguata, e i cittadini non hanno nulla di cui preoccuparsi", ha detto Vucic in una conferenza stampa tenuta nella sede di Palazzo Serbia a Belgrado. Nella giornata di ieri Haradinaj ha dichiarato che l'Unione europea, con il suo comportamento nei confronti del Kosovo, "può costringere" Pristina a cercare un'unificazione con l'Albania. (segue) (Alt)