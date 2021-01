Kosovo: partiti Aak e Nisma multati per violazioni norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Pristina ha multato i partiti Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Iniziativa Nisma per aver violato le restrizioni anti Covid nell'organizzare manifestazioni in vista delle elezioni parlamentari del 14 febbraio. Lo riferiscono i media kosovari, secondo cui le multe comminate ai partiti sono state ciascuna del valore di 2.000 euro.Già nei giorni scorsi la stampa di Pristina ha riferito che la maggior parte dei partiti politici del Kosovo ha iniziato a organizzare riunioni in diversi comuni, in vista dell'imminente inizio della campagna elettorale. Secondo il portale d'informazione "Kallxo", tuttavia, queste riunioni elettorali si stanno svolgendo in luoghi chiusi ed in violazione delle normative per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. (segue) (Alt)