Medio Oriente: Abbas si congratula con Biden e Harris per insediamento

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris, insediatisi oggi come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Lo riferisce l’agenzia stampa palestinese “Wafa”, precisando che Abbas ha augurato loro di affrontare con successo le grandi sfide future. "Non vediamo l'ora di lavorare insieme per la pace e la stabilità nella regione e nel mondo", ha detto il presidente dell’Anp in una lettera a Biden. Abbas ha quindi confermato la sua disponibilità per "un processo di pace completo e giusto che possa realizzare le aspirazioni del popolo palestinese in libertà e indipendenza".(Res)