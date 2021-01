© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la vicepresidente Kamala Harris stanno prendendo parte assieme a tre ex presidenti - Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton – alla cerimonia per la deposizione di ghirlande alla tomba del milite ignoto al Cimitero nazionale di Arlington, nei pressi di Washington Dc. Presenti all’evento anche le ex first lady Michelle Obama, Laura Bush e Hillary Clinton.(Nys)