Trasporti: bozza recovery plan, 5,8 miliardi per metro C Roma, Gentile commissario

- Poco più di 5,8 miliardi di euro nel Recovery plan del governo per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma, prevedendone il completamento fino almeno fino a Clodio/Mazzini secondo quanto al momento in progettazione. È quanto emerge dalla bozza del Recovery plan. A oggi, a quanto si legge nel documento, risultano disponibili risorse per i tratti mancanti (da T3 a T7) per poco più di 3 miliardi, suddivisi tra finanziamenti statali, regionali e comunali, oltre a risorse per l'acquisto di sei treni. Sempre nel documento si legge che sarà Maurizio Gentile commissario del governo per l'opera, attualmente commissario straordinario per la messa in sicurezza di A24 e A25 (Rer)